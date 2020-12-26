شاليه للبيع بروف بمقدم 62 الف فقط

(للتقسيط)
|بمقدم62الف استلم مفتاح شاليهك بمساحة 62م بروف واسع لحفلات الشواه من روزا مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وهتقدر تقضي مصيفك ومشتاك وقسط الباقي علي 72 شهر تتميز القريه بتوفير جميع الخدامات يعنى مش هتحتاج تخرج برة القريه : -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا -وفترات سداد مختلفة -لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او زات 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077547
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