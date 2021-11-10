شاليه للبيع بروف بدون مقدم واحسن الخصومات في احسن القري في راس سدر

(للبيع)
|"احسن نظام سداد وبدون فوائد امتلك شاليهك في لاسيندا راس سدر شاليه مساحته 63م تاني بروف لتستمتع انت وافراد اسرتك بحفلة الشواء (غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) ومن اهم مميزات قريتنا فندق 4 نجوم للاستمتاع بالخدمه الفندقيه مسجد كبير مطاعم وكافيهات اكوا بارك منطقه ملاعب بقسط ربع سنوي 47 الف بدون فوائد عشان تعرف اكتر كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنرد عليك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|47,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110835
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