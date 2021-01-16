شاليه للبيع برؤية اجمل بحر صافى ف Blue Blue السخنة

شوف اجمل بحر صافى كل يوم فى السخنة وامتلك شاليه بروف 115 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكل الخدمات اللى بتحبها بمقدم 214 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد عشان تقدر تستمتع انت واولادك فى العين السخنة يلا متفكرش كتير وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة