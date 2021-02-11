شاليه للبيع برأس سدر

(للبيع)
|قضى الويك اند مع اصحابك وشاليهك جاهز و مستنيك فى جولدن بيتش راس سدر وسط خدمات كتير اكوا بارك وحمامات سباحة و كافيهات كلها جمب شاليهك 115م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +حمام + مط\بخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس و بمقدم 189 الف و الباقى بالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى جولدن بيتش راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083552
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