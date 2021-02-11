شاليه للبيع برأس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
قضى الويك اند مع اصحابك وشاليهك جاهز و مستنيك فى جولدن بيتش راس سدر وسط خدمات كتير اكوا بارك وحمامات سباحة و كافيهات كلها جمب شاليهك 115م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +حمام + مط\بخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس و بمقدم 189 الف و الباقى بالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى جولدن بيتش راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 189,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083552
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صورة الاعلان: شاليهك بسعر امبارح واستلام ع طول فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بسعر امبارح واستلام ع طول فى راس سدر

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11/2/2021
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6/2/2021
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4/2/2021
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بتدور ع استلام شاليه النهاردة مش بكرة يبقى مكانك عندنا فى جولدن بيتش

(للبيع)

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1/2/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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1/2/2021
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(للتقسيط)

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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89,000 جنيه

31/1/2021
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صورة الاعلان: ب 75 الف مقدم هتمتلك شاليه و تستثمر فلوسك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ب 75 الف مقدم هتمتلك شاليه و تستثمر فلوسك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع طريقة تزود بيها فلوسك تعالى راس سدر و امتلك شاليه ب 75 الف مقدم والباقى قسطهم براحتك ع 84 شه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن بفيو مباشر علي البحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجاردن بفيو مباشر علي البحر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خد القرار صح وامتلك شاليهك بحديقة بمساحة 115م ع اجمل بحر ف السخنة مكون من : (2غرفة + 2حمام +مطبخ ام.
العنوان:

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القسم: 

115,000 جنيه

31/1/2021
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امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب +الفرش هدية روزا شاليه بمساحة84 مكون من (.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب من روزا شاليه بمساحة84 مكون من (2غرفة+حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عيش المصيف الي بتحلم بيه في العين السخنة وامتلك شاليهك الخاص بروف بمساحة120م مكون من (3غرفة+2حمام+م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: شاليه لقطة للبيع بفيو رائع عل البحر - في جنوب سيناء مصر

شاليه لقطة للبيع بفيو رائع عل البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 62 الف فقط وقسط االباقي علي 84 شهرواستمتع بقعدة حلوة علي شاطئ رملي بد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه بروف بمساحة 120م واسع لحفلات الشواه (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبالقرب من : -مسجد -مجمع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن براس سدر بمقدم57 الف - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن براس سدر بمقدم57 الف

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 57 الف وقسط علي 6 سنين بدون فوايد امتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة57 و مكون من (غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو نفسك في قعدة حلوة علي شاطئ رملي بدون صخور يبقي الاعلان ده علشان امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 57 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/1/2021
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