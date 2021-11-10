شاليه للبيع بدون مقدم في لاسيندا راس سدر من ارقي القري في راس سدر

(للبيع)
|"الحق خصومتنا شاليهك بدون مقدم وكمان بالتقسيط دور اول بفيو رائع يطل علي كريستال لاجون شاليهك مساحته 67م(غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) قريتنا مميزاتها مبتخلصش من اهمها فندق 4 نجوم للاستمتاع بالخدمه الفندقيه مطاعم وكافيهات كيدز اريا منطقة ملاعب بقسط ربع سنوي 41 الف بدون فوائد عشان تعرف اكتر هنستناك تكلمنا او تبعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنرد عليك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|41,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110834
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