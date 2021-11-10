شاليه للبيع بدون فوائد بأحسن نظام سداد راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيندا راس سدر بدون مقدم والتقسيط المريح دور تاني بروف لتستمتع باحلي حفلات الشواء والعاب الترفيه يطل علي فيو رائع كريستال لاجون شاليهك مساحته 95م(3غرف+ريسبشن+مطبخ امريكان+2حمام) من احلي مميزات قريتنا الي مبتخلصش مطاعم وكافيهات فندق 4 نجوم لتستمتع بالخدمه الفندقيه منطقة ملاعب كيدز اريا مسجد كبير بقسط ربع سنوي 71 الف بدون فوائد عشان تعرف تفاصيل اكتر كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنتواصل معاك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|71,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110812
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