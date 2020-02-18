شاليه للبيع بخصوصية ملهاش مثيل فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه فى راس سدر واستمتع بخصوصية ملهاش مثيل قريب من كافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة شاليه استلام فورى 130م (3 غرف +مطبخ امريكان +2 حمام +ريسبشن ) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053308
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