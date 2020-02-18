شاليه للبيع بخصوصية ملهاش مثيل فى راس سدر

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاليه للبيع بخصوصية ملهاش مثيل فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليه فى راس سدر واستمتع بخصوصية ملهاش مثيل قريب من كافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة شاليه استلام فورى 130م (3 غرف +مطبخ امريكان +2 حمام +ريسبشن ) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 183,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053308
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عيش الحياة وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة براحتك وصيف في راس سدر وعيش الخصوصية وقضي الويك اند في اي وقت طول السنة واستثمر في اي وقت.
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جنوب سيناء - مصر
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68,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك واستجم براحتك علي بحر راس سدر وامتلك شال.
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جنوب سيناء - مصر
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57,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل شاطئ رملي بعيد عن الزحمة والازعاج وقضي احلي.
العنوان:

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75,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: الحياة احلى بامتلاك شاليه استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الحياة احلى بامتلاك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خلى الحياة احلى وامتلك شاليهك فى راس سدر واستمتع بكل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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170,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: راس سدر جمعتلك بين اجمل فيو وشاليه استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

راس سدر جمعتلك بين اجمل فيو وشاليه استلام فورى

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فى راس سدر هتقدر تستمتع باجمل فيو للبحر والاكوا بارك وتستلم شاليهك فورا وسط كل الخدمات فندق 5 نجوم و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: لرفاهيتك امتلك شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لرفاهيتك امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الرفاهية واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة واستلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

15/2/2020
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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وقضي الويك اند من غير ازعاج - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وقضي الويك اند من غير ازعاج

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بالويك اند بشكل مختلف واحلي وبعيد عن الدوشة والزحمة وجمب كل خدماتك ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: الويك اند احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الويك اند احلي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تقضي الويك اند براحتك في اي وقت بدون اي مجهود لانها تبعد عن القاهرة .
العنوان:

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القسم: 

70,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: بروف ع حمام السباحة امتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بروف ع حمام السباحة امتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف مميز ع اجمل حمام سباحة فى راس سدر استلام فورى 115م (ريسبشن +2 غرفة نوم +مطبخ امريكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن و استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بجاردن و استلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجاردن خاصة ليك ولاولادك فى جولدن بيتش قريب من مارينا للصيد عشان تصطاد وتاكل احلى سمك و تستمت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر و لم عيلتك حواليك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر و لم عيلتك حواليك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار وعلي البحر و لم عيلتك حواليك واستمتعوا بأحلي جو واحلي شاطئ رملي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: اولادك هيفرحوا لما تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر - في جنوب سيناء مصر

اولادك هيفرحوا لما تمتلك شاليه في راس سدر علي البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وشوف احلي واجمل فيو وشاليهك وسط كل الخدمات حمامات سباح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بكل خدماتك الموجودة اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت عشان تاخد احلى جولة باليخت واستلم شا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: فى راس سدر شاليهك استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

فى راس سدر شاليهك استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه استلام فورى 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مرسى الي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بدون فوائد وبأقل مقدم في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بدون فوائد وبأقل مقدم في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدماتك اللي هتخلي اولادك مبسوطين في مصيفهم وكمان ممكن تستثمر في اي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

12/2/2020
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