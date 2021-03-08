شاليه للبيع بحديقة و ب91 الف بس و الفرش هدية فى راس سدر

(للبيع)
|استمتع بحفلة حلوة مع صحابك فى حديقتك الخاصة وانت فى شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى قريب من كافيهات و مطاعم وحمامات السباحة شاليهك 80م ( 2 غرفة + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب91 الف مقدم بس والباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086499
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