شاليه للبيع بحديقة و ب91 الف بس و الفرش هدية فى راس سدر

استمتع بحفلة حلوة مع صحابك فى حديقتك الخاصة وانت فى شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى قريب من كافيهات و مطاعم وحمامات السباحة شاليهك 80م ( 2 غرفة + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب91 الف مقدم بس والباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى