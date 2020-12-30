شاليه للبيع بحديقة واسع علي البحر براس سدر

بمقدم 120 الف امتلك شاليه من روزا في راس وهتعيش جمال الطبيعة وهتجدد طاقتك من تانى شاليهك واختار نظام سداد اللي يناسبك بدون فوايد بمساحة120م مكون من (3غرفة+2حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) .واستمتع بخدامات القريه من : ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774