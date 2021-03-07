شاليه للبيع بحديقة روعة 90 م فى سكاى سيتى الجلالة

(للتقسيط)
|بتحب الحفلات و لمة الصحاب تعالى امتلك شاليهك فى العين السخنة بحديقة مميزة 90م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام ) تشطيب كامل والفرش اختيارى قريب من حمامات السباحة وكافيهات وكل خدماتك اللى بتحبها عشان تعيش مبسوط انت واصحابك فى السخنة ب126 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 8 سنين بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى سكاى سيتى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سكاى سيتى- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|126,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086373
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