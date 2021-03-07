شاليه للبيع بحديقة روعة 90 م فى سكاى سيتى الجلالة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة روعة 90 م فى سكاى سيتى الجلالة - في السويس مصر

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بتحب الحفلات و لمة الصحاب تعالى امتلك شاليهك فى العين السخنة بحديقة مميزة 90م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام ) تشطيب كامل والفرش اختيارى قريب من حمامات السباحة وكافيهات وكل خدماتك اللى بتحبها عشان تعيش مبسوط انت واصحابك فى السخنة ب126 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 8 سنين بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى سكاى سيتى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سكاى سيتى- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 126,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/3/2021
رقم الإعلان: 2086373
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ب63 الف مقدم امتلك استوديو فى سكاى سيتى السخنة

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7/3/2021
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3/3/2021
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3/3/2021
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(للبيع)

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24/2/2021
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24/2/2021
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صورة الاعلان: ب 95 الف مقدم بس امتلك شاليه بروف فى السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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24/2/2021
صورة الاعلان: ب 95 الف مقدم بس امتلك شاليه بروف فى السخنة - في السويس مصر

ب 95 الف مقدم بس امتلك شاليه بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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24/2/2021
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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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23/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف مميز بطواحين الهواء ف السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف مميز بطواحين الهواء ف السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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21/2/2021
صورة الاعلان: خليك مميز بامتلاك شاليه بحديقة و ع اجمل اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

خليك مميز بامتلاك شاليه بحديقة و ع اجمل اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

انت من المميزين بامتلاك شاليه بالفرش و بحديقة جميلة 65 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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20/2/2021
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لاستثمار كبير امتلك شاليه دور اول فى لاسيرينا بالم بيتش

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20/2/2021
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العنوان:

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18/2/2021
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18/2/2021
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18/2/2021
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