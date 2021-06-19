شاليه للبيع بحديقة روعة وفيو ع اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|استمتع بجو رائع وانت قاعد فى حديقة شاليهك فى بالم بيتش السخنة وخلى اولادك مبسوطين باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة قريب من افخم المطاعم والكافيهات كل ده قريب من شاليهك ( غرفة نوم + ريسيبشن +مطبخ امريكى +حمام +حديقة مميزة ) و الفرش هدية ب123 الف مقدم والباقى اقساط مريحة من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|123,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097400
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