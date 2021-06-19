شاليه للبيع بحديقة روعة وفيو ع اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة روعة وفيو ع اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

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استمتع بجو رائع وانت قاعد فى حديقة شاليهك فى بالم بيتش السخنة وخلى اولادك مبسوطين باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة قريب من افخم المطاعم والكافيهات كل ده قريب من شاليهك ( غرفة نوم + ريسيبشن +مطبخ امريكى +حمام +حديقة مميزة ) و الفرش هدية ب123 الف مقدم والباقى اقساط مريحة من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 123,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/6/2021
رقم الإعلان: 2097400
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