شاليه للبيع بحديقة روعة وفيو ع اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة

استمتع بجو رائع وانت قاعد فى حديقة شاليهك فى بالم بيتش السخنة وخلى اولادك مبسوطين باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة قريب من افخم المطاعم والكافيهات كل ده قريب من شاليهك ( غرفة نوم + ريسيبشن +مطبخ امريكى +حمام +حديقة مميزة ) و الفرش هدية ب123 الف مقدم والباقى اقساط مريحة من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة