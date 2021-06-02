شاليه للبيع بحديقة روعة وتقسيط ع 10 سنين فى زين باى

امتلك شاليه ع البحر وسط افضل خدمات فى زين باى و استمتع باجمل شاطئ رملى و جو هادى شاليهك بحديقة روعة 80 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام + حديقة ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من اكوا بارك وحمامات سباحة و kids area ب124 الف مقدم و الباقى بالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع الواتس او فون ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى زين باى راس سدر