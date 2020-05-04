شاليه للبيع بحديقة رائعة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة رائعة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

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استمتع باجمل حديقة رائعة وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058890
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: باقل الاسعار امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

باقل الاسعار امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بسعر قليل امتلك شاليه فى بالم بيتش السخن 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) قريب من مطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

138,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: صيفك احلي مع صحابك علي بحر السخنة - في السويس مصر

صيفك احلي مع صحابك علي بحر السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بأحلي لمة مع صحابك وجمعهم وروح علي السخنة وقضي احلي صيف علي احلي بحر وسط كل الخدمات حمامات سب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: عايز شاليه متشطب ومفروش ليك ولعيلتك تعالي علي لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

عايز شاليه متشطب ومفروش ليك ولعيلتك تعالي علي لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

دلوقتي في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اجمل فيو لنهر النيل والمعالم الحضارية وبرج القاهرة وهتست.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بروف مميز امتلك شاليهك 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس فى لاسيرينا .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: صيفك علي نهر النيل مختلف في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

صيفك علي نهر النيل مختلف في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خدلك شاليه علي نهر النيل واستمتع بالمصيف مع عيلتك وشوف كل يوم المعالم الحضارية وبرج القاهرة في لاسير.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: مش هتشوف اجمل من الرمال الفيروزية علي بحر السخنة - في السويس مصر

مش هتشوف اجمل من الرمال الفيروزية علي بحر السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

علي بحر لاسيرينا السخنة هتستمتع بأجمل شاطئ رملي برمال فيروزية روعة واحلي فيو علي بحر السخنة وشاليهك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

2/5/2020
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صورة الاعلان: شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

كل يوم هتشوف البحر فى السخنة وهتمتلك شاليه 110م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

قريب من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى السخنة 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

148,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: بتحلم باحلى مصيف تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتحلم باحلى مصيف تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش احلى مصيف فى السخنة وامتلك شاليه 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بروف مميز واست.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: شاليه في العين السخنة مفروش للبيع بالتقسيط - في السويس مصر

شاليه في العين السخنة مفروش للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة بالفرش وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: علي اجمل فيو للمعالم الحضارية امتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علي اجمل فيو للمعالم الحضارية امتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

صيف مع اولادك علي اجمل فيو للمعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة وكماان شاليهك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: عيش كل لحظة حلوة وامتلك شاليهك فى بالم بيتش - في السويس مصر

عيش كل لحظة حلوة وامتلك شاليهك فى بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

هتعيش كل لحظة حلوة وهتمتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: باستجمام عيش حياتك وامتلك شاليه فى بالم بيتش - في السويس مصر

باستجمام عيش حياتك وامتلك شاليه فى بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الاستجمام اللى بتحلم بيه وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة جميلة فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع بحديقة جميلة فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه بحديقة للبيع 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كافيهات و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: من غير كلام امتلك في السخنة ومتفكرش كتير - في السويس مصر

من غير كلام امتلك في السخنة ومتفكرش كتير

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة من غير تفكير وصيف مع عيلتك وقضي احلي ويك اند علي بحر السخنة وشاليهك 110م (3غرف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

26/4/2020
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