شاليه للبيع بحديقة رائعة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|استمتع باجمل حديقة رائعة وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058890
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