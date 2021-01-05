شاليه للبيع بجارن وفرح اولادك براس سدر

(للتقسيط)
|شاليه للبيع في ارقي قري راس سدر بمساحة 62 م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات: الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم كل ده بمقدم 62الف بس وقسط الباقي علي 6سنوات لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078849
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