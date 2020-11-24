شاليه للبيع بجارن كبير علي شاطئ ذهبي في السخنة بمقدم 200الفـ بس

(للتقسيط)
|شاليهك بمساحة 110م(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن+تراس ) بمقدم 200 الف بس وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073867
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