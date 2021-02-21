شاليه للبيع بجاردن وقريب من خدماتك ف السخنة

صيف وريح بالك مع عيلتك في خصوصية مالهاش مثيل وامتلك شاليهك فى بلو بلو بحديقة روعة 110 م ( 2 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات سباحة واجمل شاطئ رملى بمقدم 212 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 لصيف احلى مع عيلتك فى بلو بلو السخنة