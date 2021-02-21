شاليه للبيع بجاردن وقريب من خدماتك ف السخنة

(للبيع)
|صيف وريح بالك مع عيلتك في خصوصية مالهاش مثيل وامتلك شاليهك فى بلو بلو بحديقة روعة 110 م ( 2 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات سباحة واجمل شاطئ رملى بمقدم 212 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 لصيف احلى مع عيلتك فى بلو بلو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084631
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