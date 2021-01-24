شاليه للبيع بجاردن واسع وسط شبه جزيرة في راس سدر

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صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن واسع وسط شبه جزيرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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استمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية وامتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سدر وعيش وسط ارقي الخدمات من اكوابارك وحمامات سباحة ومطاعم مكون من (2غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) بمقدم115 الف فقط واختار نظام السداد اللي يناسبك بدون فوايد لتفاصيل اكتر اتصل علي 01013937774 او راسلنا ع واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 115,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081158
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20/1/2021
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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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19/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف واسع في راس سدر بمقدم رمزي - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بروف واسع في راس سدر بمقدم رمزي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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17/1/2021
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العنوان:

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القسم: 

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17/1/2021
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العنوان:

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القسم: 

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17/1/2021
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