شاليه للبيع بجاردن واسع في روزا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن واسع في روزا - في جنوب سيناء مصر

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تقدر تكون في بيتك التاني علي بعد ساعة ونص من القاهرة بامتلاك شاليهك دورارضي بجاردن-كمان هتلاقي كل خدماتك في القرية: بونج صيدليه نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه شاليه متشطب بمساحة57م وبمقدم 57الف بس وانظمة سداد مختلفة وبدون فوايد مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081182
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20/1/2021
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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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20/1/2021
صورة الاعلان: مصيفك ومشتاك في راس سدر بمقدم84الف بس - في جنوب سيناء مصر

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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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20/1/2021
صورة الاعلان: لستمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بجاردن كبير في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم57 الف بس امتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سدر وعيش وسط ارقي الخدمات من اك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عشان رفاهيتك وراحة بالك تهمنا روز بتوفرلك شاليهك الخاص بفيو علي الاكوا بارك عشان تشوف فرحة اولادك و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف واسع في راس سدر بمقدم رمزي - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بروف واسع في راس سدر بمقدم رمزي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم84 الف فقط امتلك شاليهك الخاص بجاردن في المكان اللي يوفرلك كل احتياجاتك قريب من جميع الخدمات .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن وتمتع باجمل المناظر الطبيعية طول السنة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن وتمتع باجمل المناظر الطبيعية طول السنة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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17/1/2021
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