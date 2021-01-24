شاليه للبيع بجاردن واسع في روزا

تقدر تكون في بيتك التاني علي بعد ساعة ونص من القاهرة بامتلاك شاليهك دورارضي بجاردن-كمان هتلاقي كل خدماتك في القرية: بونج صيدليه نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه شاليه متشطب بمساحة57م وبمقدم 57الف بس وانظمة سداد مختلفة وبدون فوايد مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774