شاليه للبيع بتراس وباطلاله متميزة ع البحر

(للتقسيط)
|اشتري شاليهك في بالم بيتش وصيف في اي وقت انت واللي بتحبهم - شاليه بمساحة 115 مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+تراس) كل ده بمقدم 160الف فقط وقسط الباقي بدون فوايد واستمتع بارقي وافضل الخدامات من: -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات يلا كلمنا فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- السويس
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082574
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