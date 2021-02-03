شاليه للبيع بتراس وباطلاله متميزة ع البحر

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تفاصيل الإعلان
اشتري شاليهك في بالم بيتش وصيف في اي وقت انت واللي بتحبهم - شاليه بمساحة 115 مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+تراس) كل ده بمقدم 160الف فقط وقسط الباقي بدون فوايد واستمتع بارقي وافضل الخدامات من: -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات يلا كلمنا فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- السويس
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082574
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31/1/2021
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31/1/2021
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143,000 جنيه

27/1/2021
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بخدمات متكاملة - في السويس مصر

امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بخدمات متكاملة

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- في السويس مصر

بمقدم 164 الف بس وقسط الباقي علي 6سنين بدون فوايد امتلك شاليه خاص بيك على احلي فيو بحر فى السخنة وا.
العنوان:

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القسم: 

164,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: لعشاق الصيد شاليه في بالم بيتش بمقدم خيالي - في السويس مصر

لعشاق الصيد شاليه في بالم بيتش بمقدم خيالي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

قضي مصيفك بشكل مميز وعيش الاستجمام وامتلك شاليهك بتراس +الفرش هدية بمقدم 89 الف بس وقسط الباقي علي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وسط حياة من الجمال - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة وسط حياة من الجمال

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط حياة من الجمال امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة بطواحين الهواء بعيدة عن الجبال وقريبة من اجمل شاط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام النهاردة مش بكرة فى بلو بلو السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع استلام النهاردة مش بكرة فى بلو بلو السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استلم شاليهك النهاردة قبل بكرة فى بلو بلو العين السخنة وسط مستوى عالى من الخدمات اكوا بارك وحمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

321,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: عيش اجمل الذكريات مع صحابك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

عيش اجمل الذكريات مع صحابك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

متنساش تاخد صور تذكارية مع صحابك على تراس بلو بلو العين السخنه بخلفية اجمل شاطئ رملى وبحر صافى وتمت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

326,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: استثمر وامتلك شاليهك ف العين السخنة - في السويس مصر

استثمر وامتلك شاليهك ف العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش حياتك معانا بشكل مختلف في بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه خاص بيك على احلي فيو بحر فى السخنة بمس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معانا وامتلك شاليهك في العين السخنة - في السويس مصر

استمتع بهواية الصيد معانا وامتلك شاليهك في العين السخنة

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- في السويس مصر

عشان راحتك و سعادتك تهمنا شاليهك بروف عشان تقدر تستمع بلمة الصحاب و حفلات الشواه بمساحة 90م(2غرفة +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بالفرش من بالم بايتش في العين السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بالفرش من بالم بايتش في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب +الفرش هدية في بالم بيتش شاليه بمساحة65 .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: الحق قبل زيادة الاسعار واستلم شاليهك بتراس ف بالم بيتش - في السويس مصر

الحق قبل زيادة الاسعار واستلم شاليهك بتراس ف بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

وامتلك شاليهك بالفرش هدية في ارقي قري العين السخنة- شاليه بمساحة65 مكون من(غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

23/1/2021
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