شاليه للبيع بتراس وباطلاله متميزة ع البحر

اشتري شاليهك في بالم بيتش وصيف في اي وقت انت واللي بتحبهم - شاليه بمساحة 115 مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+تراس) كل ده بمقدم 160الف فقط وقسط الباقي بدون فوايد واستمتع بارقي وافضل الخدامات من: -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات يلا كلمنا فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار