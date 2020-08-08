شاليه للبيع بالفرش و قريب من البحر فى السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك بالفرش قريب من البحرفى لاسيرينا بالم بيتش 105 م (3 غرف نوم +مطبخ امريكى +2 حمام +ريسبشن ) تشطيب سوبر لوكس واستمتع باكل خدماتك اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وخد الفرش هدية فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|157,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064536
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