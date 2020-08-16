شاليه للبيع بالفرش واقل مقدم فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|خد الفرش هدية وامتلك شاليه دور اول بتراس فى السخنة (غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) واستمتع مع عيلتك بافضل خدمات كافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة وغيرهم اكتر باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بالفرش فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|94,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065163
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