شاليه للبيع بالعين السخنه sea view بالتقسيط المريح

(للبيع)
|امتلك شاليهك ع اجمل بحر وكمان بالقرب من جميع الخدمات اللي هتحتاجها شاليهك 100م(غرفتين+مطبخ امريكان+رسيبشن+حمام) متشطب سوبر لوكس كمان موفرين ليك كل الخدمات اللي هتحتاجها حمامات سباحه مطاعم وكافيهات مولات تجاريه نادي صحي بفيو مفتوح 2فندق 7نجوم امن وحراسه 24ساعه وخدمات تاني كتير كل ده بالتقسيط المريح وبدون فوايد خالص مستني ايه كلمنا حالا ع 01279885336 فون او واتساب واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|المونت جلاله- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|263,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095937
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