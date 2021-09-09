شاليه للبيع بالساحل الشنالى

(للبيع)
|غرفه وصله ومطبخ امريكانى وحمام متشطب ومفروش الدور التانى امام حمام السباحه مباشرا فى قريه مارسيليا الجنوبيه الساحل الشمالى الكيلو ٧٠ للبيع القريه على شمال الطريق بها 6 حمامات سباحه وسوبر ماركت كبيييير وملاعب اطفال وحدائق ولاند سكيب وكافتريات ومطاعم وامن الشاليه باسمى مباشرا عداد مياه وكهرباء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدام ساميه
|التليفون:
|01009907168
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|العنوان:
|منتجع مارسيليا- الساحل الشمالى
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111053
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