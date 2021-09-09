شاليه للبيع بالساحل الشنالى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالساحل الشنالى - في مطروح مصر

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غرفه وصله ومطبخ امريكانى وحمام متشطب ومفروش الدور التانى امام حمام السباحه مباشرا فى قريه مارسيليا الجنوبيه الساحل الشمالى الكيلو ٧٠ للبيع القريه على شمال الطريق بها 6 حمامات سباحه وسوبر ماركت كبيييير وملاعب اطفال وحدائق ولاند سكيب وكافتريات ومطاعم وامن الشاليه باسمى مباشرا عداد مياه وكهرباء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مدام ساميه
التليفون: 01009907168

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العنوان: منتجع مارسيليا- الساحل الشمالى
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111053
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