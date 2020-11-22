شاليه للبيع بالتقسيط في العين السخنة والمقدم297 الفـ بـ

شاليهك بروف واسع بمساحة 115م(2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن+تراس ) بمقدم297 الف بس واطول فترة سداد وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 0101393777