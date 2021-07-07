شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى

(للتقسيط)
|الساحل الشمالى قرية بدر كاملة المرافق والخدمات وشاطئ رملى شاليه ارضى بحديقه خاصه دور كامل 2غرفه وحمام رسبشن مطبخ امريكى تراس وحديقه . الشاليه ناصيه على شارع رئيسى واجهه بحريه تشطيب هاى لوكس استلام فورى . السعر الاجمالى مليون و 300الف السداد 50% تعاقد واستلام فورى 50% على سنتين . الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هانى خليفه
|التليفون:
|01150168707
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|العنوان:
|الساحل الشمالي قرية بدر ك 84- العلمين
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099173
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