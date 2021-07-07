شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى

الساحل الشمالى قرية بدر ك84 على البحر كاملة المرافق والخدمات العامه والترفيهيه وشاطئ رملى شاليه ارضى بحديقه خاصه دور كامل 2غرفه وحمام رسبشن مطبخ امريكى تراس وحديقه . الشاليه ناصيه على شارع رئيسى الشاليه بالقرب من البحر وحمام السباحه العام والمحلات وبجوار جراج السيارات يعنى مكان مميز جدا. تشطيب هاى لوكس استلام فورى . السعر الاجمالى مليون و400الف السداد 50% تعاقد واستلام فورى 50% على سنتين . الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه