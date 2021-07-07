شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى

(للتقسيط)
|الساحل الشمالى قرية بدر ك84 على البحر كاملة المرافق والخدمات العامه والترفيهيه وشاطئ رملى شاليه ارضى بحديقه خاصه دور كامل 2غرفه وحمام رسبشن مطبخ امريكى تراس وحديقه . الشاليه ناصيه على شارع رئيسى الشاليه بالقرب من البحر وحمام السباحه العام والمحلات وبجوار جراج السيارات يعنى مكان مميز جدا. تشطيب هاى لوكس استلام فورى . السعر الاجمالى مليون و400الف السداد 50% تعاقد واستلام فورى 50% على سنتين . الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هانى خليفه
|التليفون:
|01150168707
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|العنوان:
|الساحل الشمالى قرية بدر- العلمين
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099612
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