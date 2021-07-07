شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى - في مطروح مصر

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الساحل الشمالى قرية بدر ك84 على البحر كاملة المرافق والخدمات العامه والترفيهيه وشاطئ رملى شاليه ارضى بحديقه خاصه دور كامل 2غرفه وحمام رسبشن مطبخ امريكى تراس وحديقه . الشاليه ناصيه على شارع رئيسى الشاليه بالقرب من البحر وحمام السباحه العام والمحلات وبجوار جراج السيارات يعنى مكان مميز جدا. تشطيب هاى لوكس استلام فورى . السعر الاجمالى مليون و400الف السداد 50% تعاقد واستلام فورى 50% على سنتين . الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هانى خليفه
التليفون: 01150168707

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العنوان: الساحل الشمالى قرية بدر- العلمين
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,400,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/7/2021
رقم الإعلان: 2099612
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صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى - في مطروح مصر

شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى

(للتقسيط)

- في مطروح مصر

الساحل الشمالى قرية بدر كاملة المرافق والخدمات وشاطئ رملى شاليه ارضى بحديقه خاصه دور كامل 2غرفه وحم.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: للبيع بالتقسيط شاليه بقرية الروضه الساحل الشمالى - في مطروح مصر

للبيع بالتقسيط شاليه بقرية الروضه الساحل الشمالى

(للتقسيط)

- في مطروح مصر

للبيع بالتقسيط والاستلام فورى بالساحل الشمالى قريه الروضه على البحر الكيلو71 القريه كاملة المرافق وش.
العنوان:

مطروح - مصر
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700,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: شقة بمطروح بقرية الاعلاميين للايجار مصيف - في مطروح مصر

شقة بمطروح بقرية الاعلاميين للايجار مصيف

(للإيجار)

- في مطروح مصر

شقة للإيجار غرفتين كل غرفة بها 2سرير وصالة كبيرة وتراس كبير وبلكونة ومطبخ وحمام مجهزة ت / 01222914.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

360 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: بخصوصية ابدأ حياة جديدة بلمسة يونانية فى Marassi الساحل الشمالى - في مطروح مصر

بخصوصية ابدأ حياة جديدة بلمسة يونانية فى Marassi الساحل الشمالى

(للتقسيط)

- في مطروح مصر

ابدأ حياة جديدة فى جو زى اليونان بخصوصية و رفاهية اكتر مع عيلتك والناس اللى بتحبها و امتلك شاليه بتش.
العنوان:

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القسم: 

439,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: عيش حياة الرقى وسط افضل خدمات فى مراسى الساحل الشمالى - في مطروح مصر

عيش حياة الرقى وسط افضل خدمات فى مراسى الساحل الشمالى

(للبيع)

- في مطروح مصر

وسط حياة راقية امتلك شاليهك فى مراسى الساحل الشمالى واستمتع باجمل فيو ع حمامات سباحة و لاند سكيب شال.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

292,000 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بصيف هادى مع ارقى خدمات فى مراسى الساحل الشمالى - في مطروح مصر

استمتع بصيف هادى مع ارقى خدمات فى مراسى الساحل الشمالى

(للبيع)

- في مطروح مصر

استمتع بالهدوء و الجمال وامتلك شاليهك فى مراسى الساحل الشمالى و عيش بمستوى راقى زى المشاهير ونجوم ال.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

440,000 جنيه

26/6/2021
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صورة الاعلان: عيش حياة مستوحاه من ميامى فى مراسى الساحل الشمالى - في مطروح مصر

عيش حياة مستوحاه من ميامى فى مراسى الساحل الشمالى

(للبيع)

- في مطروح مصر

فى مراسى الساحل الشمالى هتعيش حياة ميامى وسط اجواء مصرية وتستمتع باجمل بحر فى سيدى عبد الرحمن وتمتلك.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: صيف السنة الجاية فى شاليهك واستمتع بحياة من الرقى فى مراسى الساحل - في مطروح مصر

صيف السنة الجاية فى شاليهك واستمتع بحياة من الرقى فى مراسى الساحل

(للبيع)

- في مطروح مصر

السنة الجاية هتصيف فى شاليهك وتستمتع باجمل بحر فى سيدى عبد الرحمن فى مراسى الساحل الشمالى وسط افضل و.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

277,000 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع متشطب بالتكيفيات لحياة اكثررفاهية فى الساحل الشمالى - في مطروح مصر

شاليه للبيع متشطب بالتكيفيات لحياة اكثررفاهية فى الساحل الشمالى

(للبيع)

- في مطروح مصر

استمتع باجمل بحر صافى فى ارقى قرى الساحل الشمالى مع اهم المشاهير و نجوم الفن ومستوى راقى من الخدمات .
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

433,000 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: بلسمة يونانيه امتلك شاليهك في skala الساحل الشمالي - في مطروح مصر

بلسمة يونانيه امتلك شاليهك في skala الساحل الشمالي

(للبيع)

- في مطروح مصر

امتلك شاليهك ع اجمل فيو لاندسكيب و وسط افضل الخدمات شاليه 92م(2غرفه نوم+2حمام+living+مطبخ امريكان+رو.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الهدوء وبحر صافي كل ده في skala الساحل الشمالي - في مطروح مصر

بتدور ع الهدوء وبحر صافي كل ده في skala الساحل الشمالي

(للبيع)

- في مطروح مصر

امتلك شاليهك ع بحر صافي واستمتع انت وعيلتك في skala الساحل الشمالي 132م(3غرف+2حمام+مطبخ امريكان+liv.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

316,000 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه في الساحل الشمالي ب10% مقدم على اكبر كريستال لاجون - في مطروح مصر

امتلك شاليه في الساحل الشمالي ب10% مقدم على اكبر كريستال لاجون

(للبيع)

- في مطروح مصر

شاليه للبيع 100م(ريسيبشن + 2 غرفة + 2 حمام + تراس + حديقة ) عيش الرقي واستمتع بالصيف قي قرية دي باي .
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

287,000 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع تشطيب كامل في دي باي الساحل تقسيط على 8 سنين - في مطروح مصر

شاليه للبيع تشطيب كامل في دي باي الساحل تقسيط على 8 سنين

(للبيع)

- في مطروح مصر

شاليه 125م ( 3 غرف + ريسيبشن + 2 حمام + تراس ) تشطيب سوبرلوكس في دي باي الساحل الشما باقل مقدم وانظم.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بصيف هادي وسط الرقي والاستجمام في دي باي الساحل الشمالي - في مطروح مصر

استمتع بصيف هادي وسط الرقي والاستجمام في دي باي الساحل الشمالي

(للبيع)

- في مطروح مصر

شاليه 180م ( 4غرف + ريسيبشن + مطبخ + 3 حمام + تراس + جاردن ) في قرية دي باي حيث الرقي والاستمتاع بال.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

405,000 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: باطلالة ع البحر امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى - في مطروح مصر

باطلالة ع البحر امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى

(للبيع)

- في مطروح مصر

بفيو خيالى ع البحر امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من كل الخدمات االلى بتحبها انت واولاد.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

15/6/2021
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