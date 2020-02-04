شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وجيم وسبا ومحلات تجارية وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير هتستمتع بيها مع اولادك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم القرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|53,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051591
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