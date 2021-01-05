شاليه للبيع باقل مقدم بجاردن كبير في روزا

(للبيع)
|باقل مقدم واطول فترة سداد تقدرتمتلك شاليه بجاردن علي رمال ناعمة باجمل قري راس سدر. بمساحة 115م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+جاردن) واستمتع بخدامات القرية مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال . لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078832
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