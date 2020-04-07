شاليه للبيع باجمل view ع الاكوا بارك فى السخنة

(للتقسيط)
|باجمل view ع الاكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام )قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باجمل view ع الاكوا بارك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|158,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057571
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