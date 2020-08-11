شاليه للبيع باجمل حديقة فى السخنة

(للبيع)
|خليك مميز وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بحديقة جميلة 120 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) ليك ولعيلتك وسط خدماتك كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة وقريب من اجمل بحر بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه مميز فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065586
153,000 جنيه
308,000 جنيه