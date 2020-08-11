شاليه للبيع باجمل حديقة فى السخنة

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاليه للبيع باجمل حديقة فى السخنة - في السويس مصر

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خليك مميز وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بحديقة جميلة 120 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) ليك ولعيلتك وسط خدماتك كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة وقريب من اجمل بحر بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه مميز فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065586
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