شاليه للبيع بأقل سعر في راس سدر

شاليه للبيع في راس سدر بأقل الاسعار وممكن تستثمر فيه براحتك طول ايام السنة وتصيف وتشتي مع عيلتك او مع اصحابك في اي وقت وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد و وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومحلات تجارية وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر