شاليه للبيع استلام فوري في Ein Hills ELsokhna بدون فوائد

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صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فوري في Ein Hills ELsokhna بدون فوائد - في العين السخنة مصر

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مستني ايه الحق امتلك معانا وحدتك بأعلي واحسن الخدمات في Ein Hills مساحة شاليهك 90م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ+حمام) بمقدم 587,000 بدون فوائد واحسن نظام للسداد وكمان هديتك المطبخ والتكييفات عشان نوفر عليك مجهود وفلوس وتستلم شاليهك متشطب سوبر لوكس من اهم Facilities: commercial areas عشان تستمتع بأحلي shopping pulley train للتنقل داخل القريه crystal lagoon صالحه للعوم واهم ميزه ان قريتك قريبه من بوابات ELsokhna عشان تعرف اكتر كلمنا او ابعتلنا whatsapp هنتواصل معاك فورا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شاهنده
التليفون: 01279848994

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العنوان: عين هيلز- العين السخنه
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 587,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111596
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