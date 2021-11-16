شاليه للبيع استلام فوري في Ein Hills ELsokhna بدون فوائد

مستني ايه الحق امتلك معانا وحدتك بأعلي واحسن الخدمات في Ein Hills مساحة شاليهك 90م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ+حمام) بمقدم 587,000 بدون فوائد واحسن نظام للسداد وكمان هديتك المطبخ والتكييفات عشان نوفر عليك مجهود وفلوس وتستلم شاليهك متشطب سوبر لوكس من اهم Facilities: commercial areas عشان تستمتع بأحلي shopping pulley train للتنقل داخل القريه crystal lagoon صالحه للعوم واهم ميزه ان قريتك قريبه من بوابات ELsokhna عشان تعرف اكتر كلمنا او ابعتلنا whatsapp هنتواصل معاك فورا