شاليه للبيع استلام فورى وعيش السعادة مع عيلتك مع اجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)
|عيش السعادة مع عيلتك واستمتع باجمل بحر صافى وشاطئ رملى فى راس سدر شاليهك 120 م ( غرفتين +حمام + ريسبشن +مطبخ امريكان ) تشطيب سوبر لوكس واستلام فورى ب195 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات السباحة وكل الخدمات اللى هتستمتع بيها انت وعيلتك فى جولدن بيتش راس سدر مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103382
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