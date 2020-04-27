شاليه للبيع استلام فورى ف جولدن بيتش

(للبيع)
|امتلك شاليه استلام فورى فى جولدن بيتش راس سدر تشطيب سوبر لوكس 130 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة واكوا بارك بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058527
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