شاليه للبيع استلام فورى فى طواحين الهواء بالسخنة

(للبيع)
|ماتلفش ولا تحتار واستلم شاليهك فورا فى بلو بلو العين السخنة بمنطقة طواحين الهواء شاليهك 100 م ( 2 غرفة نوم + حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي ) تشطيب هاي سوبر لوكس استلام فورى ب 289 الف مقدم والباقي بالتقسيط ع4 سنين بدون فوائد قريب من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى بلو بلو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بلو بلو- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080194
89,000 جنيه
184,000 جنيه
214,000 جنيه
237,000 جنيه
143,000 جنيه
89,000 جنيه
157,000 جنيه
143,000 جنيه
89,000 جنيه
489,000 جنيه
152,000 جنيه
89,000 جنيه
143,000 جنيه
143,000 جنيه
89,000 جنيه