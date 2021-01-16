شاليه للبيع استلام فورى فى طواحين الهواء بالسخنة

ماتلفش ولا تحتار واستلم شاليهك فورا فى بلو بلو العين السخنة بمنطقة طواحين الهواء شاليهك 100 م ( 2 غرفة نوم + حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي ) تشطيب هاي سوبر لوكس استلام فورى ب 289 الف مقدم والباقي بالتقسيط ع4 سنين بدون فوائد قريب من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى بلو بلو العين السخنة