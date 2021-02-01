شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر لحياة اكتر خصوصية

لحياة اكتر خصوصية ليك ولعيلتك امتلك شاليهك فورا فى جولدن بيتش قريب من اكوا بارك و مارينا للصيد عشان تمارس هواية الصيد شاليهك 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 200 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 60 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى راس سدر