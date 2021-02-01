شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر لحياة اكتر خصوصية

(للبيع)
|لحياة اكتر خصوصية ليك ولعيلتك امتلك شاليهك فورا فى جولدن بيتش قريب من اكوا بارك و مارينا للصيد عشان تمارس هواية الصيد شاليهك 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 200 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 60 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082375
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