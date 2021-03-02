شاليه للبيع استلام فورى بفرصة اختيار الفيو اللى يعجبك فى راس سدر

(للبيع)
|دلوقتى عندك الفرصة انك تختار الفيو اللى يعجبك من حمامات سباحة ومساحات خضراء فى جولدن بيتش راس سدر وتمتلك شاليه بروف مميز ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) استلام فورى و ب223 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و اختار الفيو اللى يعجبك و امتلك شاليهك فى جولدن بيتش راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|223,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085735
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