شاليه للبيع استلام فورى بفرصة اختيار الفيو اللى يعجبك فى راس سدر

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صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى بفرصة اختيار الفيو اللى يعجبك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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دلوقتى عندك الفرصة انك تختار الفيو اللى يعجبك من حمامات سباحة ومساحات خضراء فى جولدن بيتش راس سدر وتمتلك شاليه بروف مميز ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) استلام فورى و ب223 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و اختار الفيو اللى يعجبك و امتلك شاليهك فى جولدن بيتش راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 223,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085735
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16/2/2021
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16/2/2021
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11/2/2021
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11/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف باقل مقدم رمزي - في جنوب سيناء مصر

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جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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6/2/2021
صورة الاعلان: شاليهك بحديقة ع البحرفي راس سدر وقسط غ قد الايد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة ع البحرفي راس سدر وقسط غ قد الايد

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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4/2/2021
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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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1/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر لحياة اكتر خصوصية - في جنوب سيناء مصر

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1/2/2021
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31/1/2021
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