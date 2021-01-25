شاليه للبيع استلام النهاردة مش بكرة فى بلو بلو السخنة

(للبيع)
|استلم شاليهك النهاردة قبل بكرة فى بلو بلو العين السخنة وسط مستوى عالى من الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة و كافيهات و خدمات تانية كتير شاليهك 132 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس و استلام فورى ب 321 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد و فى مساحات تانية كتير اختار اللى يناسبك يلا دلوقتى الحق الفرصة وكلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك النهاردة قبل بكرة فى بلو بلو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|321,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081404
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