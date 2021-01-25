شاليه للبيع استلام النهاردة مش بكرة فى بلو بلو السخنة

استلم شاليهك النهاردة قبل بكرة فى بلو بلو العين السخنة وسط مستوى عالى من الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة و كافيهات و خدمات تانية كتير شاليهك 132 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس و استلام فورى ب 321 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد و فى مساحات تانية كتير اختار اللى يناسبك يلا دلوقتى الحق الفرصة وكلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك النهاردة قبل بكرة فى بلو بلو العين السخنة