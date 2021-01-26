(للإيجار)
|شاليه للايجار مفروش بالشيخ زايد الحي ال16 شاليهات بدر الدين - بمساحة 70م +20م بالحديقة -الدور الارضي ريسبشن ومطبخ امريكان- وباب يدخل ع الحديقة -والدور الاول عبارة عن 2 غرفة- حمام - المطلوب 6000 شهريا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامه الشيمي
|التليفون:
|01114533718
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|العنوان:
|الشيخ زايد - الحي السادس عشر -بدر الدين- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081583
6,000 جنيه