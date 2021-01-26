شاليه للايجار مفروش -الشيخ زايد

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للايجار مفروش -الشيخ زايد - في 6 أكتوبر مصر

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شاليه للايجار مفروش بالشيخ زايد الحي ال16 شاليهات بدر الدين - بمساحة 70م +20م بالحديقة -الدور الارضي ريسبشن ومطبخ امريكان- وباب يدخل ع الحديقة -والدور الاول عبارة عن 2 غرفة- حمام - المطلوب 6000 شهريا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسامة الشيمي
التليفون: 01114533718

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العنوان: الشيخ زايد -الحي ال16بدر الدين- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081587
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صورة الاعلان: شاليه للايجار مفروش بالشيخ زايد - في 6 أكتوبر مصر

شاليه للايجار مفروش بالشيخ زايد

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

شاليه للايجار مفروش بالشيخ زايد الحي ال16 شاليهات بدر الدين - بمساحة 70م +20م بالحديقة -الدور الارضي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

26/1/2021
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