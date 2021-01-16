شاليه لقطة للبيع 3غرف بفيو مباشرع البحر في راس سدر

(للتقسيط)
|شاليه لقطة للبيع لو بتدور علي شاليه يبقي الاعلان ده علشانك امتلك شاليه من روزا بمقدم160الف بس.-مساحة160م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+حديقة) - تتميز قري روزا بيتش ببحر هادئ وشاطئ خاص - قريه روزا بتوفرلك جميع خداماتك يعني مش هتحتاج تخرج بره القرية -متفوتش الفرصة والحق وكلمنا علي واتساب او فون علي 01013937774واعرف التفاصيل واحجز وحدتك.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080180
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