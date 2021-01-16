شاليه لقطة للبيع 3غرف بفيو مباشرع البحر في راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه لقطة للبيع 3غرف بفيو مباشرع البحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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شاليه لقطة للبيع لو بتدور علي شاليه يبقي الاعلان ده علشانك امتلك شاليه من روزا بمقدم160الف بس.-مساحة160م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+حديقة) - تتميز قري روزا بيتش ببحر هادئ وشاطئ خاص - قريه روزا بتوفرلك جميع خداماتك يعني مش هتحتاج تخرج بره القرية -متفوتش الفرصة والحق وكلمنا علي واتساب او فون علي 01013937774واعرف التفاصيل واحجز وحدتك.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 130,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080180
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صورة الاعلان: شاليهك الخاص بجاردن بفيو ع اكوا بارك براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك الخاص بجاردن بفيو ع اكوا بارك براس سدر

(للتقسيط)

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جنوب سيناء - مصر
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16/1/2021
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خلي فرحتك و فرحة كل اسرتك تكمل فى شاليهك الخاص فى راس سدر

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هتعيش احلي مصيف انت والي بتحبهم بامتلك شاليهك الخاص بفيو رائع ع البحر بمقدم 84 الف فقط وقسط الباقي ع.
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جنوب سيناء - مصر
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84,000 جنيه

16/1/2021
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صيف وقضي اجازة اسبوع في شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر

(للبيع)

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امتلك شاليهك الخاص ومتفكرش تاني في الايجار شاليه مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) في قريه مت.
العنوان:

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القسم: 

130,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: متخليش الفرصة تفوتك واختار شاليهك الخاص بروف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متخليش الفرصة تفوتك واختار شاليهك الخاص بروف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم84 الف فقط امتلك شاليهك الخاص و هتعيش طول السنة في ارقي مستوي وخدمات متكاملة وبالقرب من اكوا ب.
العنوان:

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84,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك الخاص وسط كل الخادمات اللي نفسك فيه بمقدم62 الف بس - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك الخاص وسط كل الخادمات اللي نفسك فيه بمقدم62 الف بس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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62,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى لاسيرينا عيون موسى لحياة حلوة ع البحر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع فى لاسيرينا عيون موسى لحياة حلوة ع البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع حياة حلوة ليك ولعيلتك وتستمتع باجمل بحر وشاطئ رملى تعالى راس سدر وامتلك شاليه 105 م ( 3 غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

14/1/2021
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صورة الاعلان: فلوسك استثمرها كل يوم وامتلك شاليه بالفرش ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فلوسك استثمرها كل يوم وامتلك شاليه بالفرش ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فى لاسيرينا عيون موسى هتقدر تمتلك وتستثمر فى نفس الوقت بامتلاك شاليه بحديقة 80 م ( 2 غرفة نوم + ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع متشطب بجاردن في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع متشطب بجاردن في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في ارقي مكان في راس سدر و -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: ادفع 99 الف مقدم وامتلك شاليه بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى - في جنوب سيناء مصر

ادفع 99 الف مقدم وامتلك شاليه بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة خاصة عشان اولادك يلعبوا قدام عينيك ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريبة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع ع اجمل اكوا بارك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع ع اجمل اكوا بارك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك على الاكوا بارك فى لاسيرينا عيون موسى 80 م (2 غرفة نوم+ حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) و خ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: بمقدم 59 الف امتلك شاليه قريب من حمامات سباحة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بمقدم 59 الف امتلك شاليه قريب من حمامات سباحة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك فى راس سدر 90 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

590,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: شاليه علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة - في جنوب سيناء مصر

شاليه علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك على اجمل فيو بحر كامل من وانت فى الشاليه -القرية على اعلى مستوى و متكاملة الخدمات -حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بارقي قري راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بارقي قري راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف وعيش احلي مصيف -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك بروف في روزا ريزورت باسعار رمزية - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بروف في روزا ريزورت باسعار رمزية

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في روزا براس سدر هتلاقي كل اللي بتحلم بيه -استمتع بارقي خدامات القرية: نادي صحي به أفضل المتخصصين ن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: استثمر امن مستقبل الاولاد بامتلاك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمر امن مستقبل الاولاد بامتلاك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس مش مستحيله مع روزا شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

12/1/2021
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