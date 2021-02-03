شاليه لقطة للبيع بحديقة والفرش هدية

(للتقسيط)
|قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد وامتلك شاليه بحديقة متشطب والفرش هدية وقريب من كل خدمات اللي من غير حدود بمساحة65 مكون من(غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) بمقدم رمزي و انظمة سداد مختلفة ومتنوعة وبدون فوايد يلا اتصل او ابعت واتساب وهيتم التواصل معاك وهنساعدك تلاقي الاختيار المناسب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|117,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082548
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