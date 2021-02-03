شاليه لقطة للبيع بحديقة والفرش هدية

قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد وامتلك شاليه بحديقة متشطب والفرش هدية وقريب من كل خدمات اللي من غير حدود بمساحة65 مكون من(غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) بمقدم رمزي و انظمة سداد مختلفة ومتنوعة وبدون فوايد يلا اتصل او ابعت واتساب وهيتم التواصل معاك وهنساعدك تلاقي الاختيار المناسب