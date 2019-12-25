شاليه في راس سدر يعني مصيف طول السنة

(للتقسيط)
|شاليهك في راس سدر يعني مصيف طول ايام السنة و في اي وقت وهتعلم فيه كل اللي انت عاوزه وبمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت غيرهم كتير اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|64,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046622
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