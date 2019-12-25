شاليه في راس سدر يعني مصيف طول السنة

شاليهك في راس سدر يعني مصيف طول ايام السنة و في اي وقت وهتعلم فيه كل اللي انت عاوزه وبمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت غيرهم كتير اتصل علي 01279848994