شاليه في راس سدر للبيع واستمتع بأحلي جو

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر علي اجمل جو في لاسيرينا باي بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل دلوقتي ع 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|81,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065622
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