شاليه في العين السخنة مفروش للبيع بالتقسيط

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه في العين السخنة مفروش للبيع بالتقسيط - في السويس مصر

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امتلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة بالفرش وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب نماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة وكمان برج القاهرة وخدمات تانية كتير جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 252,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/4/2020
رقم الإعلان: 2058561
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20/4/2020
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18/4/2020
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