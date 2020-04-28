شاليه في العين السخنة مفروش للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة بالفرش وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب نماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة وكمان برج القاهرة وخدمات تانية كتير جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|252,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058561
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