شاليه فى السخنة للبيع كاش او تقسيط

(للبيع)
|بتحب البحر ، وعايزه علطول قدامك حتى وانت فى شاليهك . دلوقتى فى قريتنا تقدر تستلم شاليهك استلام فورى وكامل التشطيب على البحر شاليهات قريتنا كلها على مستويات عشان تقدر تشوف البحر وتقدر تختار مكان شاليهك ومساحة شاليهك اللى تناسبك وتدفع كمان 10% بس مقدم وتقسيط على 8 سنين فى القرية هتلاقى امتع الخدمات اللى مش موجودة فى اى قرية تانية زى الاكوا بارك جوا البحر ، وسينما الشاطئ ده غير انك بتكون قاعد حواليك كل المطاعم والكافيهات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053384
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