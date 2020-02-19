شاليه فى السخنة للبيع كاش او تقسيط

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاليه فى السخنة للبيع كاش او تقسيط - في العين السخنة مصر

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بتحب البحر ، وعايزه علطول قدامك حتى وانت فى شاليهك . دلوقتى فى قريتنا تقدر تستلم شاليهك استلام فورى وكامل التشطيب على البحر شاليهات قريتنا كلها على مستويات عشان تقدر تشوف البحر وتقدر تختار مكان شاليهك ومساحة شاليهك اللى تناسبك وتدفع كمان 10% بس مقدم وتقسيط على 8 سنين فى القرية هتلاقى امتع الخدمات اللى مش موجودة فى اى قرية تانية زى الاكوا بارك جوا البحر ، وسينما الشاطئ ده غير انك بتكون قاعد حواليك كل المطاعم والكافيهات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01276211689

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العنوان: العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053384
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استلم شاليهك صف اول على بحر السخنة - في العين السخنة مصر

استلم شاليهك صف اول على بحر السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتستمتع بوقت الراحة فى اجازتك فى شاليهك ، لان شاليهك صف اول على البحر . هتصحى على جمال الطبيعة واله.
القسم: 

150,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك علي بحر السخنة واستمتع باحلي فيو من شاليهك - في العين السخنة مصر

استلم شاليهك علي بحر السخنة واستمتع باحلي فيو من شاليهك

(للبيع)

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استلم شاليهك علي بحر السخنة واستمتع باحلي فيو من شاليهك بمقدم 850 الف وبالتقسيط علي 4 سنين متشطب با.
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120,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شاليه فى السخنة استلام فورى بالتقسيط - في العين السخنة مصر

شاليه فى السخنة استلام فورى بالتقسيط

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

تقدر دلوقتى تستلم شاليهك فورى بالتقسيط وتقضى اجازتك فى شاليهك فى السخنة . شاليهك هتستلمه كامل التشط.
القسم: 

150,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بمنطقة طواحين الهوا بالسخنة بالتقسيط على 9 سنين - في العين السخنة مصر

شاليهك بمنطقة طواحين الهوا بالسخنة بالتقسيط على 9 سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

قريتنا وسط طواحين الهوا ، وده اللى بيوفر لقريتنا هوا منعش طول السنة . شاليهك على مصاطب وده اللى هيوف.
القسم: 

150,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالتكيفات علي بحرالسخنة بالتقسيط على 8 سنين - في العين السخنة مصر

شاليهك بالتكيفات علي بحرالسخنة بالتقسيط على 8 سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك برؤية كاملة علي بحر السخنة بمقدم 180 الف وتقسيط علي 8 سنين شاليهك بمساحة 144 متر .
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90,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك فى العين السخنة ، احجز وقسط علي 8 سنوات‏ - في العين السخنة مصر

شاليهك فى العين السخنة ، احجز وقسط علي 8 سنوات‏

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك فى العين السخنة ، احجز وقسط علي 8 سنوات‏ فى اميز منتجع بالعين السخنة ، ادفع مقدم بسيط واحجز .
القسم: 

90,000 جنيه

18/2/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك 144 متر بمقدم 90 الف فى العين السخنة - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك 144 متر بمقدم 90 الف فى العين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتعيش يومك كله وانت شايف البحر لان كل مكان فى شاليهك بيشوف البحر شاطئ قريتنا شاطئ رملى على اجمل بحر .
القسم: 

90,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال - في العين السخنة مصر

باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

8000 الف شهريا هتقسط شاليهك وباقل مقدم 34500 عرض مميز لشركتنا بنقدموا ليك علشان تشاركنا اول مشارعنا.
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1,200,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال - في العين السخنة مصر

باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

8000 الف شهريا هتقسط شاليهك وباقل مقدم 34500 عرض مميز لشركتنا بنقدموا ليك علشان تشاركنا اول مشارعنا.
القسم: 

1,200,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع بالرووف - في العين السخنة مصر

شالية للبيع بالرووف

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

فرصه رائعه . شاليه بالروف للبيع مرحله اولى استلام فورى صف اول يرى البحر قريه بلومار السخنه مساحه .
القسم: 

1,650,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: شاليه بحديقة قريب من البحر فى السخنة - في العين السخنة مصر

شاليه بحديقة قريب من البحر فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليه قريب من البحر فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل حديقة وسط خدماتك مطاعم ومارينا للصيد و.
القسم: 

196,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: بمقدم 140 الف بس عيش علي اقرب بحر ليك 60 دقيقة من بيتك في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

بمقدم 140 الف بس عيش علي اقرب بحر ليك 60 دقيقة من بيتك في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 140 الف جنية بس وبالتقسيط علي 9 سنين و60 دقيقة من شغلك ليه .
القسم: 

140,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين - في العين السخنة مصر

امتلك في المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك في المونت جلالة احلي قري السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين واستمتع بحياتك علي البحر من .
القسم: 

1,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: استلم وعيش علي بحر السخنة بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9سنين - في العين السخنة مصر

استلم وعيش علي بحر السخنة بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

في اجمل مناخ في السخنة في منطقة طواحين الهوا قريتنا اتصممت علي احلي فيو بحر واحلي خدمات شاطئية في ا.
القسم: 

190,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: علشان تعيش انت وولادك في السخنة امتلك في ازها بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سن - في العين السخنة مصر

علشان تعيش انت وولادك في السخنة امتلك في ازها بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سن

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

ازها سهلت عليك الحياة في السخنة علشان تعيش انت واولادك في السخنة امتلك شاليهك في ازها السخنة واستمت.
القسم: 

100,000 جنيه

13/1/2020
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