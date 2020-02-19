شاليه فى السخنة استلام فورى بالتقسيط

(للبيع)
|تقدر دلوقتى تستلم شاليهك فورى بالتقسيط وتقضى اجازتك فى شاليهك فى السخنة . شاليهك هتستلمه كامل التشطيب . شاليهك متكون من 3 غرفة + 2 حمام + مطبخ القرية متكاملة الخدمات : - من مطاعم وكافيهات -العاب مائية -حمامات سباحة -سينما الشاطئ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053410
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