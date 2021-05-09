شاليه فندقي على البحر في راس سدر ب 0% مقدم

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صورة الاعلان: شاليه فندقي على البحر في راس سدر ب 0% مقدم - في جنوب سيناء مصر

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شاليه فندقي 40م(غرفة + مطبخ + حمام + تراس) على البحر في لاهاسيندا راس سدر قرية الرقي والاستمتاع بالتقسيط المريح تقع لاهاسيندا في الكيلو90 بعد نفق الشهيد احمد حمدي خدمات قرية لاهاسيندا راس سدر فندق 4 نجوم ملاعبتنس وكرة قدم مساحات خضراء مطاعم كافيهات حمامات سباحة شاطئ رملي متميز community راقي علشان الامان والراحة ليك ولاسرتك للتفاصيل كلمنا على 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: انغام
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاهاسيندا راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093685
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ب 0% مقدم امتلك واستمتع بالرقي في لاهاسيندا راس سدر بالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

ب 0% مقدم امتلك واستمتع بالرقي في لاهاسيندا راس سدر بالتقسيط المريح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع75م (2 غرفة + ريسيبشن + مطبخ + حمام + 2تراس) على البحر في قرية لاهاسيندا راس سدر التي تتم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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46,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: لبداية صيف جديد استلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لبداية صيف جديد استلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع صيف جديد لاولادك تعالى صيف وسط خدماتك فى راس سدر واستلم شاليهك فورا تشطيب سوبر لوكس ( غرفتي.
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جنوب سيناء - مصر
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215,000 جنيه

6/5/2021
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك شاليه قريب من حمام السباحة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

حقق حلمك وامتلك شاليه قريب من حمام السباحة فى راس سدر

(للتقسيط)

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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200,000 جنيه

6/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن خاص بيك فى لاسيرينا عيون موسى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بجاردن خاص بيك فى لاسيرينا عيون موسى

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع خصوصيتك تعالى امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى بجاردن خاص بيك تعمل فيه اجمد حفلات الباربك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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99,000 جنيه

1/5/2021
صورة الاعلان: بتدور ع رفاهيتك وافضل خدمات تعالى امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدور ع رفاهيتك وافضل خدمات تعالى امتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

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70,000 جنيه

1/5/2021
صورة الاعلان: شاليهك ع البحر وب66 الف بس مقدم فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

شاليهك ع البحر وب66 الف بس مقدم فى لاسيرينا باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شوف كل يوم اجمل بحرو شاطئ رملى و امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر شاليه متشطب بالفرش 85م ( 2 غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

29/4/2021
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صورة الاعلان: امتلك شاليه متشطب بالفرش و قريب من كل الخدمات فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه متشطب بالفرش و قريب من كل الخدمات فى لاسيرينا باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

29/4/2021
صورة الاعلان: ب 0% مقدم امتلك شاليه بتراس على البحر - في جنوب سيناء مصر

ب 0% مقدم امتلك شاليه بتراس على البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بلمسه اسبانية وفيو على البحر امتلك شاليه فى ارقى قرى راس سدر شاليه 63م(غرفة+ريسيبشن+مطبخ+حمام+تراس) .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

46,000 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: استمتع بمنظر الطبيعة والبحر الرائع وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بمنظر الطبيعة والبحر الرائع وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه 52م( غرفة + ريسيبشن+ مطبخ امريكاني + حمام + تراس) بدون مقدم وبالتقسيط المريح في قرية لاهاسيندا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: متشيلش هم الصيف وامتلك شاليهك النهارده - في جنوب سيناء مصر

متشيلش هم الصيف وامتلك شاليهك النهارده

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك موجود بالفعل ع اجمل بحر في راس سدر شاليهك 152م(3غرف+2حمام+مطبخ امريكان+ريسبشن)و مشتشطب سوبرل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

543,000 جنيه

20/4/2021
صورة الاعلان: امتلك واستثمر شاليهك ف نفس الوقت - في جنوب سيناء مصر

امتلك واستثمر شاليهك ف نفس الوقت

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه واستثمره و زود دخلك في افضل المدن استثمارا في مصر شاليهك 115م(2غرف+2حمام+مطبخ امريكان+ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

253,000 جنيه

20/4/2021
صورة الاعلان: عيش الرفاهيه انت واسرتك وامتلك شاليهك حالا ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش الرفاهيه انت واسرتك وامتلك شاليهك حالا ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع الرفاهيه والراحه النفسيه امتلك شاليهك في ارقى قرية ف راس سدر شاليهك 59متر(غرفه+حمام+مطبخ امر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

20/4/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بلمسه اسبانية في هاسيندا رأس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بلمسه اسبانية في هاسيندا رأس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شليه 52م (غرفة + ريسيبشن + مطبخ امريكاني + حمام + تراس) نصف تشطيب في قرية هاسيندا هتستمتع بالبحر وال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

33,000 جنيه

17/4/2021
صورة الاعلان: بتحلم بحياة ع البحروسط خدمات كتير تعالى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

بتحلم بحياة ع البحروسط خدمات كتير تعالى جولدن بيتش

(للبيع)

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استمتع باجمل بحر انت وعيلتك وامتلك شاليه استلام فورى 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكان + حم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

17/4/2021
صورة الاعلان: صيف دلوقتى فى شاليهك قريب من اكوا بارك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف دلوقتى فى شاليهك قريب من اكوا بارك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

دلوقتى هتقدر تصيف وتستمتع باجمل بحر و شاطئ رملى فى راس سدر وتمتلك شاليه بروف تشطيب سوبر لوكس 105 م (.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

17/4/2021
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