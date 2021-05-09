شاليه فندقي على البحر في راس سدر ب 0% مقدم

شاليه فندقي 40م(غرفة + مطبخ + حمام + تراس) على البحر في لاهاسيندا راس سدر قرية الرقي والاستمتاع بالتقسيط المريح تقع لاهاسيندا في الكيلو90 بعد نفق الشهيد احمد حمدي خدمات قرية لاهاسيندا راس سدر فندق 4 نجوم ملاعبتنس وكرة قدم مساحات خضراء مطاعم كافيهات حمامات سباحة شاطئ رملي متميز community راقي علشان الامان والراحة ليك ولاسرتك للتفاصيل كلمنا على 01013937774