شاليه فاخر للايجار براس سدر

(للإيجار)
|شاليه فاخر للايجار في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى تامر
|التليفون:
|01155111844
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|العنوان:
|شاليه ٨٠٩ قرية المرحلة الثانية- قرية لابلايا في مدينة راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100431
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