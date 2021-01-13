شاليه علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك على اجمل فيو بحر كامل من وانت فى الشاليه -القرية على اعلى مستوى و متكاملة الخدمات -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد و فيها كل اللى ممكن تحتاجة انت و كل افراد اسرتك الشاليه مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) تواصل معانا واحجز وحدتك فبل اي حد ع 010139337774 فون او واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- السويس
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|89,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079892
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