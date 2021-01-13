شاليه علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة

امتلك شاليهك على اجمل فيو بحر كامل من وانت فى الشاليه -القرية على اعلى مستوى و متكاملة الخدمات -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد و فيها كل اللى ممكن تحتاجة انت و كل افراد اسرتك الشاليه مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) تواصل معانا واحجز وحدتك فبل اي حد ع 010139337774 فون او واتس